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У Сумській області посилять укріплення: голова ОВА розповів про низку важливих рішень

Ілюстраційне фото: у Сумській області побудують додаткові укріплення (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Сумській області буде залучено додаткові сили і засоби для будівництва укріплень на тлі посилення російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в Telegram.

За його словами, 13 червня проведено засідання Ради оборони області, під час якого було проаналізовано поточну безпекову ситуацію, а також окреслено першочергові завдання для посилення обороноздатності Сумської області.

"Вирішили залучити додаткові сили й засоби для будівництва фортифікаційних споруд. Визначили шляхи укриття важливих об’єктів антидроновими сітками. Вирішили забезпечити пріоритетні потреби наших підрозділів на передових позиціях", - повідомив Григоров.

Він додав, що цього тижня залучено 8 мільйонів гривень на купівлю безпілотних літальних апаратів для українських захисників на Сумському напрямку. Також на засіданні обговорили шляхи посилення протиповітряної оборони області.

"Визначили додаткові потреби наших ППО і спрямували кошти на закупівлю необхідного оснащення", - розповів Григоров.

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, 8 червня окупаційні війська посилили обстріли Сумської області. Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ударів поранення отримали сім осіб у Недригайлівській громаді, та ще три - в Есманській.

Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ тримають оборону в Сумській області та трохи відтіснили окупантів.

За даними DeepState, російські війська розширили контроль у прикордонні Сумської області. 8 червня аналітики стверджували, що росіяни могли окупувати село Локня.

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