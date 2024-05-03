У Сумській області попередили про можливі атаки РФ у Великдень та на день інавгурації Путіна

Як зауважив Зарко, опираючись на досвід минулих років після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти систематично посилюють свої атаки у святкові дні.

Атаки з боку РФ міський голова прогнозує у зв'язку з Великоднем, днем інавгурації Путіна (що запланована на 7 травня) і 9 травня.

Він закликав містян не виходити в центр без поважних причин, а сім'ї з дітьми виїхати у сусідні села та міста, а також додав, що найбільш небезпечно під час атак саме у людних місцях.