У Запорізькій області на час Великодніх свят посилять заходи безпеки, - голова ОВА
У Запорізькій області посилять заходи безпеки під час Великодніх свят та поминальних днів. Відповідні дії планується розпочати 3 травня.
Про це заявив голова запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обласної військової адміністрації.
"Ми готуємось до Великодніх свят. Ми розуміємо те, що ворог буде намагатися завадити нашим мешканцям провести святкові дні. Саме тому з завтрашнього дня на території Запоріжжя та області будуть посилені фільтраційні заходи", - зазначив Федоров.
За його словами, на вулицях будуть посилено працювати представники правоохоронних служб.
Метою заходів є забезпечення правопорядку, безпеки громадян протягом найближчих тижнів та попередження можливих провокацій з боку ворога.
Посилення заходів безпеки перед Великоднем
Нагадаємо, українці відзначатимуть Великдень 5 травня. Однак, враховуючи воєнні дії цьогорічніе святкування буде проходити з певними обмеженнями.
У Центрі протидії дезінформації РНБО України громадян застерегли про можливі ракетні провокації з боку Росії під час Великодніх свят.
Також у зв'язку зі святами СБУ проводила безпекові заходи у центрі Києва Серед основних локацій були Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.
Варто зауважити, що в Україні під час Великодніх свят чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації.
Напередодні у Повітряних силах повідомили про ймовірність атаки російських військ по Україні у Великодню ніч, та заявили про готовність відбиття ймовірних нападів противника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.