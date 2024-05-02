У Запорізькій області на час Великодніх свят посилять заходи безпеки, - голова ОВА

У Запорізькій області посилять заходи безпеки під час Великодніх свят та поминальних днів. Відповідні дії планується розпочати 3 травня.

Про це заявив голова запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обласної військової адміністрації.

"Ми готуємось до Великодніх свят. Ми розуміємо те, що ворог буде намагатися завадити нашим мешканцям провести святкові дні. Саме тому з завтрашнього дня на території Запоріжжя та області будуть посилені фільтраційні заходи", - зазначив Федоров.

За його словами, на вулицях будуть посилено працювати представники правоохоронних служб.

Метою заходів є забезпечення правопорядку, безпеки громадян протягом найближчих тижнів та попередження можливих провокацій з боку ворога.