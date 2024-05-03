В Сумской области предупредили о возможных атаках РФ в Пасху и на день инаугурации Путина

Российские войска могут атаковать Белополье на Сумщине в Пасху и на день инаугурации Путина. Об этом свидетельствует опыт предыдущих лет и затишье, что указывает на подготовку РФ к новой волне ударов.
Об этом заявил глава ОТГ Юрий Зарко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отметил Зарко, опираясь на опыт прошлых лет после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты систематически усиливают свои атаки в праздничные дни.
Атаки со стороны РФ городской голова прогнозирует в связи с Пасхой, днем инаугурации Путина (что запланирована на 7 мая) и 9 мая.
Он призвал горожан не выходить в центр без уважительных причин, а семьи с детьми уехать в соседние села и города, а также добавил, что наиболее опасно при атаках именно в людных местах.
Усиление мер безопасности перед Пасхой
Напомним, украинцы будут отмечать Пасху 5 мая. Однако, учитывая военные действия, празднование будет проходить с определенными ограничениями.
Отметим, что во время Пасхальных праздников в Украине будут дежурить более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
В частности, накануне в Воздушных силах сообщили о вероятности атаки российских войск по Украине в Пасхальную ночь и заявили о готовности отражения вероятных нападений противника.
Также к вероятным атакам РФ по праздникам готовятся и в Запорожской области. Там ужесточаются меры безопасности во время Пасхальных праздников и поминальных дней.
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