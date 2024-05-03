В Сумской области предупредили о возможных атаках РФ в Пасху и на день инаугурации Путина

Как отметил Зарко, опираясь на опыт прошлых лет после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты систематически усиливают свои атаки в праздничные дни.

Атаки со стороны РФ городской голова прогнозирует в связи с Пасхой, днем инаугурации Путина (что запланирована на 7 мая) и 9 мая.

Он призвал горожан не выходить в центр без уважительных причин, а семьи с детьми уехать в соседние села и города, а также добавил, что наиболее опасно при атаках именно в людных местах.