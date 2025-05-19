У Сумській області понад 30 тисяч людей залишилися без газу та світла через обстріли РФ
Російські війська масовано обстрілюють населені пункти Сумської області. Внаслідок ворожих атак понад 30 тисяч людей залишилися без електро- та газопостачання.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів глава Сумської ОВА Олег Григоров в ефірі "Суспільне".
За його словами, без електроенергії наразі майже 21 тисяча абонентів, без газу - близько 10,5 тисяч. У регіоні тривають роботи з відновлення постачання.
За минулу добу російські війська здійснили 135 обстрілів по Сумській області. Найбільше - понад 100 ударів - припало на Краснопільську громаду.
"Більшість абонентів фактично не перебувають в населених пунктах через примусову евакуацію, неможливість проживання на цій території", - додав глава ОВА.
Обстріли Сумської області
Нагадаємо, останнім часом російські війська посилили обстріли Сумської області.
Зокрема, у суботу, 17 травня, росіяни дроном-камікадзе "Ланцет" влучили у рейсовий автобус, який вивозив мирних мешканців із Білопілля Сумської області.
Унаслідок атаки 9 людей загинули, ще 7 постраждали. Більшість жертв - жінки похилого віку.
Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки було вбито сім'ю з трьох осіб: батька, матері та доньки.
Сьогодні глава Сумської обласної ОВА Олег Григоров розповів, що на території області евакуації підлягають понад 200 населених пунктів. Ще кілька днів тому звідти було евакуйовано понад 60% населення.
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