У Сумській області понад 30 тисяч людей залишилися без газу та світла через обстріли РФ

Російські війська масовано обстрілюють населені пункти Сумської області. Внаслідок ворожих атак понад 30 тисяч людей залишилися без електро- та газопостачання.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів глава Сумської ОВА Олег Григоров в ефірі "Суспільне" .

За його словами, без електроенергії наразі майже 21 тисяча абонентів, без газу - близько 10,5 тисяч. У регіоні тривають роботи з відновлення постачання.

За минулу добу російські війська здійснили 135 обстрілів по Сумській області. Найбільше - понад 100 ударів - припало на Краснопільську громаду.

"Більшість абонентів фактично не перебувають в населених пунктах через примусову евакуацію, неможливість проживання на цій території", - додав глава ОВА.