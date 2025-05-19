В Сумской области более 30 тысяч человек остались без газа и света из-за обстрелов РФ
Российские войска массированно обстреливают населенные пункты Сумской области. В результате вражеских атак более 30 тысяч человек остались без электро- и газоснабжения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров в эфире "Суспільне".
По его словам, без электроэнергии сейчас почти 21 тысяча абонентов, без газа - около 10,5 тысяч. В регионе продолжаются работы по восстановлению снабжения.
За минувшие сутки российские войска совершили 135 обстрелов по Сумской области. Больше всего - более 100 ударов - пришлось на Краснопольскую громаду.
"Большинство абонентов фактически не находятся в населенных пунктах из-за принудительной эвакуации, невозможности проживания на этой территории", - добавил глава ОВА.
Обстрелы Сумской области
Напомним, в последнее время российские войска усилили обстрелы Сумской области.
В частности, в субботу, 17 мая, россияне дроном-камикадзе "Ланцет" попали в рейсовый автобус, который вывозил мирных жителей из Белополья Сумской области.
В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 пострадали. Большинство жертв - пожилые женщины.
Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки была убита семья из трех человек: отца, матери и дочери.
Сегодня глава Сумской областной ОВА Олег Григоров рассказал, что на территории области эвакуации подлежат более 200 населенных пунктов. Еще несколько дней назад оттуда было эвакуировано более 60% населения.
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