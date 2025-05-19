В Сумской области более 30 тысяч человек остались без газа и света из-за обстрелов РФ

Российские войска массированно обстреливают населенные пункты Сумской области. В результате вражеских атак более 30 тысяч человек остались без электро- и газоснабжения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал глава Сумской ОВА Олег Григоров в эфире "Суспільне" .

По его словам, без электроэнергии сейчас почти 21 тысяча абонентов, без газа - около 10,5 тысяч. В регионе продолжаются работы по восстановлению снабжения.

За минувшие сутки российские войска совершили 135 обстрелов по Сумской области. Больше всего - более 100 ударов - пришлось на Краснопольскую громаду.

"Большинство абонентов фактически не находятся в населенных пунктах из-за принудительной эвакуации, невозможности проживания на этой территории", - добавил глава ОВА.