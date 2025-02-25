У Сумській області окупанти проводять штурми групами піхоти, - ЗСУ

Російські війська у прикордонні Сумської області проводять штурми групами піхоти. Також окупанти продовжують задіювати міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Здебільшого ворог застосовує групи піхоти, також з артилерії це міномети, ствольна артилерія. За минулу добу фіксували два обстріли з реактивних систем залпового вогню", - розповів Мисник.

За його словами, на прикордонні Сумської області ворожа техніка максимально знищується Силами оборони. У Чернігівській області окупанти застосували некеровані авіаракети з гелікоптера, обстріляли один із населених пунктів.

"Ми фіксуємо присутність ворожих підрозділів уздовж усієї смуги кордону, вони різні по своїй підготовці та комплектації. Здебільшого концентрація сил противника на прикордонні Сумщини, саме в районі проведення нашими Силами оборони Курської операції. Там інтенсивність і обстрілів, і саме наявність ресурсу ворога найбільша", - додав речник.

Мисник зазначив, що цей напрямок залишається для ворога стратегічним щодо застосування ударних безпілотних апаратів типу Shahed та "Герань", які постійно заходять десятками з Курської та Брянської областей.

"Також з інших повітряних компонентів - FPV-дрони, дуже активно ворог застосовує скиди з безпілотних літальних апаратів у прикордонні. Ми фіксували різні системи безпілотних апаратів: і на оптоволокні, і такі безпілотники як "Молния", різних типів", - розповів він.

Речник наголосив, що інтенсивність обстрілів прикордоння досить висока, та кардинальних змін не відбувається. Росіяни намагаються обстрілювати прикордоння громади з усього арсеналу озброєння, що в них є.