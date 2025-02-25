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У Сумській області окупанти проводять штурми групами піхоти, - ЗСУ

Сумська область, Вівторок 25 лютого 2025 21:13
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У Сумській області окупанти проводять штурми групами піхоти, - ЗСУ Фото: у Сумській області окупанти проводять штурми групами піхоти (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у прикордонні Сумської області проводять штурми групами піхоти. Також окупанти продовжують задіювати міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Здебільшого ворог застосовує групи піхоти, також з артилерії це міномети, ствольна артилерія. За минулу добу фіксували два обстріли з реактивних систем залпового вогню", - розповів Мисник.

За його словами, на прикордонні Сумської області ворожа техніка максимально знищується Силами оборони. У Чернігівській області окупанти застосували некеровані авіаракети з гелікоптера, обстріляли один із населених пунктів.

"Ми фіксуємо присутність ворожих підрозділів уздовж усієї смуги кордону, вони різні по своїй підготовці та комплектації. Здебільшого концентрація сил противника на прикордонні Сумщини, саме в районі проведення нашими Силами оборони Курської операції. Там інтенсивність і обстрілів, і саме наявність ресурсу ворога найбільша", - додав речник.

Мисник зазначив, що цей напрямок залишається для ворога стратегічним щодо застосування ударних безпілотних апаратів типу Shahed та "Герань", які постійно заходять десятками з Курської та Брянської областей.

"Також з інших повітряних компонентів - FPV-дрони, дуже активно ворог застосовує скиди з безпілотних літальних апаратів у прикордонні. Ми фіксували різні системи безпілотних апаратів: і на оптоволокні, і такі безпілотники як "Молния", різних типів", - розповів він.

Речник наголосив, що інтенсивність обстрілів прикордоння досить висока, та кардинальних змін не відбувається. Росіяни намагаються обстрілювати прикордоння громади з усього арсеналу озброєння, що в них є.

Ситуація у прикордонні

Нагадаємо, нещодавно м повідомляли, що російські окупанти майже вдвічі збільшили кількість обстрілів прикордонних територій Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Окрім того, російська армія почала частіше атакувати Сумську та Чернігівську області авіаційними бомбами. Таким чином ворог намагається змусити українські війська обороняти всю прикордонну зону.

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