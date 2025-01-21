Росіяни почали частіше обстрілювати дві прикордонні області: в ЗСУ назвали причину

Армія РФ почала частіше атакувати Сумську та Чернігівську області авіаційними бомбами. Таким чином агресор намагається розпорошити Сили оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

Речник Оперативного командування "Північ", полковник Вадим Мисник заявив, що російські війська посилили удари по Сумській і Чернігівській областях, зокрема із застосуванням керованих та некерованих авіаційних бомб.

Ситуація на фронті

На фронті російсько-української війни надалі складається напружена ситуація.

За минулу добу сталося понад 150 бойових зіткнень, найбільше - в районі Покровська.

Тим часом в Курській області українській війська відбили масований штурм росіян.

А командування РФ дедалі частіше відправляє особовий склад у "м'ясні" штурми.

Полковник Мисник зазначив, що російська армія постійно змінює технічні характеристики та маршрути ударних дронів, якими вона атакує Україну.

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