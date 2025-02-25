В Сумской области оккупанты проводят штурмы группами пехоты, - ВСУ

Российские войска в приграничье Сумской области проводят штурмы группами пехоты. Также оккупанты продолжают задействовать минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

"В основном враг применяет группы пехоты, также из артиллерии это минометы, ствольная артиллерия. За минувшие сутки фиксировали два обстрела из реактивных систем залпового огня", - рассказал Мысник.

По его словам, на границе Сумской области вражеская техника максимально уничтожается Силами обороны. В Черниговской области оккупанты применили неуправляемые авиаракеты с вертолета, обстреляли один из населенных пунктов.

"Мы фиксируем присутствие вражеских подразделений вдоль всей полосы границы, они разные по своей подготовке и комплектации. В основном концентрация сил противника на границе Сумщины, именно в районе проведения нашими Силами обороны Курской операции. Там интенсивность и обстрелов, и именно наличие ресурса врага наибольшая", - добавил спикер.

Мысник отметил, что это направление остается для врага стратегическим по применению ударных беспилотных аппаратов типа Shahed и "Герань", которые постоянно заходят десятками из Курской и Брянской областей.

"Также из других воздушных компонентов - FPV-дроны, очень активно враг применяет сбросы с беспилотных летательных аппаратов в приграничье. Мы фиксировали различные системы беспилотных аппаратов: и на оптоволокне, и такие беспилотники как "Молния", различных типов", - рассказал он.

Спикер подчеркнул, что интенсивность обстрелов приграничья достаточно высока, но кардинальных изменений не происходит. Россияне пытаются обстреливать приграничье общины из всего арсенала вооружения, что у них есть.