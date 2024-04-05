У Сумській області оголосили примусову евакуацію дітей із двох громад

У Середино-Будській та Великописарівській громадах Сумської області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та заяву глави Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

У Мінреінтеграції зазначили, що рішення було ухвалено через безпекову ситуацію, його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних регіонів.

"Вчора на Координаційному штабі було підтверджено і введено в дію наш спільний наказ з командувачем ОТУ "Сіверськ" щодо впровадження примусової евакуації дітей зі своїми батьками в Середино-Будській громаді та Великописарівській громаді", - розповів глава Сумської ОВА.

За його словами, у Середино-Будській громаді перебуває близько 300 дітей, у Великописарівській - 80.