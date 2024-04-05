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У Сумській області оголосили примусову евакуацію дітей із двох громад

Сумська область , П'ятниця 05 квітня 2024 19:21
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У Сумській області оголосили примусову евакуацію дітей із двох громад Фото: у Сумській області оголосили примусову евакуацію дітей із двох громад (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Середино-Будській та Великописарівській громадах Сумської області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та заяву глави Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

У Мінреінтеграції зазначили, що рішення було ухвалено через безпекову ситуацію, його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних регіонів.

"Вчора на Координаційному штабі було підтверджено і введено в дію наш спільний наказ з командувачем ОТУ "Сіверськ" щодо впровадження примусової евакуації дітей зі своїми батьками в Середино-Будській громаді та Великописарівській громаді", - розповів глава Сумської ОВА.

За його словами, у Середино-Будській громаді перебуває близько 300 дітей, у Великописарівській - 80.

Евакуація з Сумської області

У березні російські військові посилили обстріли Сумської області.

У зв'язку з цим начальник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів про те, що у трьох громадах регіону хочуть запровадити обов'язкову евакуацію дітей.

За кілька днів до цього Артюх розповідав, що за два дні у Сумській області було зафіксовано "піврічну норму" обстрілів.

На цьому тлі із прикордонних громад почали масово виїжджати мешканці.

Також Нацполіція повідомила, що російські окупанти зруйнували міст, що ускладнило евакуацію з прикордонного села Лугівка в Сумській області.

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