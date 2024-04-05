В Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей из двух общин

В Середино-Будской и Великописаревской общинах Сумской области приняли решение о принудительной эвакуации детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и заявление главы Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

В Минреинтеграции отметили, что решение было принято из-за ситуации безопасности, его согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

В общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы в безопасные регионы.

"Вчера на Координационном штабе был подтвержден и введен в действие наш совместный приказ с командующим ОТУ "Северск" о внедрении принудительной эвакуации детей со своими родителями в Середино-Будской общине и Великописаревской общине", - рассказал глава Сумской ОВА.

По его словам, в Середино-Будской общине находится около 300 детей, в Великописаревской - 80.