В Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей из двух общин
В Середино-Будской и Великописаревской общинах Сумской области приняли решение о принудительной эвакуации детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и заявление главы Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.
В Минреинтеграции отметили, что решение было принято из-за ситуации безопасности, его согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.
В общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы в безопасные регионы.
"Вчера на Координационном штабе был подтвержден и введен в действие наш совместный приказ с командующим ОТУ "Северск" о внедрении принудительной эвакуации детей со своими родителями в Середино-Будской общине и Великописаревской общине", - рассказал глава Сумской ОВА.
По его словам, в Середино-Будской общине находится около 300 детей, в Великописаревской - 80.
Эвакуация из Сумской области
В марте российские военные усилили обстрелы Сумской области.
В связи с этим начальник Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал о том, что в трех общинах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей.
За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов.
На этом фоне из приграничных общин стали массово выезжать жители.
Также Нацполиция сообщила, что российские оккупанты разрушили мост, что осложнило эвакуацию из приграничного села Луговка в Сумской области.
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