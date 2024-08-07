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У Сумській області хочуть створити ще дві військові адміністрації

Фото: у Сумській області хочуть створити ще дві військові адміністрації (facebook.com/sumska.oda)
Автор: Тетяна Степанова

Рада оборони Сумської області 7 серпня підтримала пропозицію утворити ще дві міські військові адміністрації - Великописарівську та Середино-Будську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сумської ОВА.

Зазначається, що відповідні звернення до начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха надійшли від Охтирської та Шосткинської районних військових адміністрацій.

Першочергова причина - невиконання законних повноважень очільниками Великописарівської та Середино-Будської громад. Зокрема, голову Середино-Будської громади затримали ще у квітні 2022 року та  обвинувачують у державній зраді. 

"Як наслідок - незахищеність населення громад, загроза життю та здоров’ю громадян. Людям не надається належним чином необхідна допомога і різні види послуг, не виконуються в повному обсязі заходи з евакуації, відсутня комунікація та координація дій між різними державними органами влади", - зазначили в ОВА.

Там також наголосили, що зазначені громади щодня піддаються ворожим обстрілам і потребують швидких та ефективних управлінських рішень.

"Прикордонні громади потребують посиленого захисту. І введення військових адміністрацій допоможе його забезпечити. З відповідною пропозицією я звернувся до президента України. Наша головна задача - захистити людей. Органи місцевого самоврядування не обмежуються у виконанні своїх повноважень", - зазначив глава ОВА.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, російські війська посилили активність авіації біля прикордонних районів Сумської області.

До того ж через посилення ворожих обстрілів у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району оголосили обов'язкову евакуацію населення.

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Сумська область