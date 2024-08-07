У Сумській області хочуть створити ще дві військові адміністрації

Зазначається, що відповідні звернення до начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха надійшли від Охтирської та Шосткинської районних військових адміністрацій.

Першочергова причина - невиконання законних повноважень очільниками Великописарівської та Середино-Будської громад. Зокрема, голову Середино-Будської громади затримали ще у квітні 2022 року та обвинувачують у державній зраді.

"Як наслідок - незахищеність населення громад, загроза життю та здоров’ю громадян. Людям не надається належним чином необхідна допомога і різні види послуг, не виконуються в повному обсязі заходи з евакуації, відсутня комунікація та координація дій між різними державними органами влади", - зазначили в ОВА.

Там також наголосили, що зазначені громади щодня піддаються ворожим обстрілам і потребують швидких та ефективних управлінських рішень.

"Прикордонні громади потребують посиленого захисту. І введення військових адміністрацій допоможе його забезпечити. З відповідною пропозицією я звернувся до президента України. Наша головна задача - захистити людей. Органи місцевого самоврядування не обмежуються у виконанні своїх повноважень", - зазначив глава ОВА.