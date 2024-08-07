RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области хотят создать еще две военные администрации

Фото: в Сумской области хотят создать еще две военные администрации (facebook.com/sumska.oda)
Автор: Татьяна Степанова

Совет обороны Сумской области 7 августа поддержал предложение создать еще две городские военные администрации - Великописаревскую и Середино-Будскую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумской ОВА.

Отмечается, что соответствующие обращения к начальнику Сумской областной военной администрации Владимиру Артюху поступили от Ахтырской и Шосткинской районных военных администраций.

Первоочередная причина - невыполнение законных полномочий руководителями Великописаревской и Середино-Будской общин. В частности, глава Середино-Будской общины задержан еще в апреле 2022 года и обвиняется в государственной измене.

"Как следствие - незащищенность населения общин, угроза жизни и здоровью граждан. Людям не оказывается должным образом необходимая помощь и различные виды услуг, не выполняются в полном объеме меры по эвакуации, отсутствует коммуникация и координация действий между разными государственными органами власти", - отметили в ОВА.

Там также подчеркнули, что указанные общины ежедневно подвергаются враждебным обстрелам и нуждаются в быстрых и эффективных управленческих решениях.

"Пограничные общины нуждаются в усиленной защите. И введение военных администраций поможет его обеспечить. С соответствующим предложением я обратился к президенту Украины. Наша главная задача - защитить людей. Органы местного самоуправления не ограничиваются в исполнении своих полномочий", - отметил глава ОВА.

Ситуация в Сумской области

Напомним, российские войска усилили активность авиации возле приграничных районов Сумской области.

К тому же из-за усиления вражеских обстрелов в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района объявили обязательную эвакуацию населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область