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У Сумській області громада занурилася у блекаут після ударів РФ

Архівне фото: у Сумській області громада занурилася у блекаут після ударів РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 6 травня, вдарили по енергетичних об'єктах у Сумській області, що призвело до знеструмлення цілої громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Зазначається, що сьогодні о 15:00 росіяни знову вдарили по об'єктах енергетики в Білопільській громаді. 

"Громада наразі залишається без електропостачання", - заявили чиновники.

Скріншот: Білопілля (google.com/maps)

В ОВА додали, що рятувальники та енергетики працюють у режимі 24/7. Людей закликали економно витрачати електроенергію і закликали бути акуратними під час повітряних тривог.

Що передувало

Уночі російські війська здійснили удар по території Сумської області. Під обстрілом опинилася енергоінфраструктура.

Уже сьогодні начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що Суми можуть залишитися без води через припинення роботи Пришибського водозабору.

Що відомо про наслідки атаки на Суми та область і яка там ситуація - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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