Суми до ранку можуть залишитися без води
Цієї ночі Суми можуть залишитися без води через призупинення роботи Пришибського водозабору. Містян просять зробити запаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка.
"Для наповнення резервуарів чистої води сьогодні вночі потрібно призупинити роботу Пришибського водозабору", - повідомив Дрозденко.
За його словами, води у містян не буде з 22:00 до 4:00.
"Прошу звернути на це увагу та зробити запас води!", - додав начальник МВА.
Обстріл Сум 6 травня
Цієї ночі російська армія вчергове вирішила запустити дрони-камікадзе по Україні.
Загалом силам ППО вдалося збити 12 дронів - всі вони були знищені в Сумській області, але не обійшлося без пошкоджень.
Зокрема, Росія масовано атакувала "Шахедами" енергосистему Сумської області, внаслідок чого в обласному центрі та ще в декількох районів зникло світло, а об'єкти критичної інфраструктури довелося переводити на резервне живлення.
Що відомо про наслідки атаки на Суми та область і яка наразі там ситуація - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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