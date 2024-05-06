Суми до ранку можуть залишитися без води

Цієї ночі Суми можуть залишитися без води через призупинення роботи Пришибського водозабору. Містян просять зробити запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка.

"Прошу звернути на це увагу та зробити запас води!", - додав начальник МВА.

За його словами, води у містян не буде з 22:00 до 4:00.

"Для наповнення резервуарів чистої води сьогодні вночі потрібно призупинити роботу Пришибського водозабору", - повідомив Дрозденко.

Обстріл Сум 6 травня

Цієї ночі російська армія вчергове вирішила запустити дрони-камікадзе по Україні.

Загалом силам ППО вдалося збити 12 дронів - всі вони були знищені в Сумській області, але не обійшлося без пошкоджень.

Зокрема, Росія масовано атакувала "Шахедами" енергосистему Сумської області, внаслідок чого в обласному центрі та ще в декількох районів зникло світло, а об'єкти критичної інфраструктури довелося переводити на резервне живлення.

Що відомо про наслідки атаки на Суми та область і яка наразі там ситуація - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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