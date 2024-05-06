RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области громада погрузилась в блэкаут после ударов РФ

Архивное фото: в Сумской области община погрузилась в блэкаут после ударов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 6 мая, ударили по энергетическим объектам в Сумской области, что привело к обесточиванию целой общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что сегодня в 15:00 россияне снова ударили по объектам энергетики в Белопольской общине. 

"Община пока остается без электроснабжения", - заявили чиновники.

Скриншот: Белополье (google.com/maps)

В ОВА добавили, что спасатели и энергетики работают в режиме 24/7. Людей призвали экономно расходовать электроэнергию и призвали быть аккуратными во время воздушных тревог.

Что предшествовало

Ночью российские войска нанесли удар по территории Сумской области. Под обстрелом оказалась энергоинфраструктура.

Уже сегодня начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что Сумы могут остаться без воды из-за прекращения работы Пришибского водозабора.

Что известно о последствиях атаки на Сумы и область и какая там ситуация - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская областьВойна в Украине