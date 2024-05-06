В Сумской области громада погрузилась в блэкаут после ударов РФ

Что предшествовало

Ночью российские войска нанесли удар по территории Сумской области. Под обстрелом оказалась энергоинфраструктура.

Уже сегодня начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что Сумы могут остаться без воды из-за прекращения работы Пришибского водозабора.

Что известно о последствиях атаки на Сумы и область и какая там ситуация - читайте в материале РБК-Украина.

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