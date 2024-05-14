Буданов назвав ймовірний напрямок наступу російської армії в Сумській області

Російські війська планували в Сумській області операцію, подібну до тої, яку зараз проводять у Харківській області. Війська зосереджені в районі міста Суджа.

"Що стосується Сумської області. Росіяни насправді з самого початку планували так само операцію і в цій області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні. У них це місто Суджа, а з нашого боку це Сумський напрямок", - сказав він.

Але, як зазначив Буданов, "ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану".

На питання ведучого, коли ворог може почати відступати в Харківській області, він сказав: "Щоб ворог почав відступати - його треба вибити. Сам по собі він нікуди не піде, це треба розуміти. Бої будуть тривати, і бої не прості".