У Сумській області через атаку дронів пошкоджені будинки і виникла пожежа

У Сумській області в ніч на 22 грудня працювали сили ППО по ворожих дронах. Внаслідок атаки виникла пожежа та є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Місцева влада не повідомляє про постраждалих чи жертв.

Також через ворожу атаку зафіксовані пошкодження у Роменській громаді. Внаслідок падіння уламків пошкоджено чотири приватних будинки та нежитлове приміщення.

У Дубов’язівській громаді Сумської області впали уламки дронів. Стався один вибух. Внаслідок атаки виникло загоряння офісного приміщення.

Нагадаємо, цієї ночі Росія вчергове атакувала Україну дронами. Рух безпілотників фіксували у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях.

У низці регіонів України працювали сили протиповітряної оборони.

Відомо, що у Київській області впали уламки дрона. Це сталося у місті Бровари під Києвом. Уламки впали на дах багатоповерхівки. Внаслідок цього виникла пожежа.

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