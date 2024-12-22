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В Сумской области из-за атаки дронов повреждены дома и возник пожар

Сумы, Воскресенье 22 декабря 2024 09:30
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В Сумской области из-за атаки дронов повреждены дома и возник пожар Фото: в Сумской области из-за атаки дронов вспыхнул пожар (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области в ночь на 22 декабря работали силы ПВО по вражеским дронам. В результате атаки возник пожар и есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

В Дубовязовской громаде Сумской области упали обломки дронов. Произошел один взрыв. В результате атаки возникло возгорание офисного помещения.

Также из-за вражеской атаки зафиксированы повреждения в Роменской громаде. В результате падения обломков повреждены четыре частных дома и нежилое помещение.

Местные власти не сообщают о пострадавших или жертвах.

Напомним, этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Движение беспилотников фиксировали в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.

В ряде регионов Украины работали силы противовоздушной обороны.

Известно, что в Киевской области упали обломки дрона. Это произошло в городе Бровары под Киевом. Обломки упали на крышу многоэтажки. В результате этого возник пожар.

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Сумская область Пожар Атака дронов
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