В Сумской области из-за атаки дронов повреждены дома и возник пожар

В Сумской области в ночь на 22 декабря работали силы ПВО по вражеским дронам. В результате атаки возник пожар и есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Местные власти не сообщают о пострадавших или жертвах.

Также из-за вражеской атаки зафиксированы повреждения в Роменской громаде. В результате падения обломков повреждены четыре частных дома и нежилое помещение.

В Дубовязовской громаде Сумской области упали обломки дронов. Произошел один взрыв. В результате атаки возникло возгорание офисного помещения.

Напомним, этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Движение беспилотников фиксировали в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.

В ряде регионов Украины работали силы противовоздушной обороны.

Известно, что в Киевской области упали обломки дрона. Это произошло в городе Бровары под Киевом. Обломки упали на крышу многоэтажки. В результате этого возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.