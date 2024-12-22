Нічна атака РФ дронами: уламки дрону впали на багатоповерхівку у Броварах

В ніч проти 22 грудня Росія вкотре атакує Україну дронами. Зокрема, відбулось падіння уламків на будинок у Броварах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки і Telegram Київської обласної військової адміністрації.

За даними місцевих каналів, відбулось влучання дрону росіян по багатоповерхівці. Деякі писали, що БпЛА лише зачепив дах, а не влетів прямо. Після цього виникла пожежа. На кадрах, які публікують у мережі, видно вогонь на даху.

Тим часом у КОВА спростували інформацію та уточнили, що пожежа виникла внаслідок падіння уламків БпЛА.

"В одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-типоверхового житлового будинку", - розповів начальник КОВА Руслан Кравченко.

Він додав що інформації про потерпілих та загиблих не було. Наразі оперативні служби проводять евакуацію людей, а також приступили до ліквідації наслідків атаки. Пожежу вже локалізовано.

Також Кравченко додав, що більш детальна інформація буде згодом.

Оновлено о 01:21

"Сьогодні близько 00:45 внаслідок ворожої атаки БпЛА сталося загорання даху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари", - поінформував міський голова Броварів Ігор Сапожко.



Він додав, що на місце оперативно прибули рятувальники, пожежу вдалося швидко локалізувати. Крім того, мешканців будинку евакуювали.



Інформації щодо потерпілих не надходило. Сапожко теж поінформував, що деталі будуть згодом.