У Сумській області був атакований об'єкт інфраструктури: виникла сильна пожежа

"В Сумській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену ворожим ударом", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що вогонь стрімко поширювався, було високе пожежне навантаження. Попри це, пожежу вдалося загасити.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.



За даними Сумської ОВА, цієї ночі ворог атакував ударними дронами регіон. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та автомобілі.

Всього за ніч у Сумській області знищили 13 ворожих безпілотників. З початку року сили ППО збили у Сумській області вже 274 дрони.