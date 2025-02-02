Росія випустила по Україні пів сотні дронів: де були влучання

Росія в ніч на 2 лютого випустила по Україні 55 дронів. Протиповітряна оборона працювала в 10 областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Протиповітряна оборона працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Станом на 9:00 сили ППО знищили 40 російських дронів. Ще 13 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Росіяни запускали дрони з трьох напрямків - Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Наслідки нічної атаки

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська та Сумська області.

Так, цієї ночі росіяни атакували Харків, був "прильот" по підприємству. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Крім того, ворожий дрон атакував будинок у Люботині Харківської області. Через удар постраждали чоловік та жінка, вони отримали опіки.

У Сумській області внаслідок нічної атаки дронів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.

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