В Сумской области был атакован объект инфраструктуры: возник сильный пожар

"В Сумской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный вражеским ударом", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что огонь стремительно распространялся, была высокая пожарная нагрузка. Несмотря на это, пожар удалось потушить.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



По данным Сумской ОГА, этой ночью враг атаковал ударными дронами регион. В результате атаки повреждены дома и автомобили.

Всего за ночь в Сумской области уничтожили 13 вражеских беспилотников. С начала года силы ПВО сбили в Сумской области уже 274 дроны.