Сумская область сообщает о проблемах со связью: что произошло

В Сумской области массово сообщают о проблемах со связью. Речь, в частности, идет о пользователях оператора Vodafone.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"У многих жителей области возникли проблемы со связью в течение этих суток", - написал Живицкий.
По его словам, оператор мобильной связи Vodafone сообщает об аварийной ситуации в сети.
Глава ОВА также пояснил, что делать, чтобы оставаться на связи, пока все починят.
В настройках телефона:
В свою очередь он напомнил, что это внутренний роуминг, он бесплатный.
Напомним, сегодня в Херсоне в очередной раз пропала мобильная связь. В частности, проблема наблюдается у пользователей "Киевстар" и Vodafone.
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