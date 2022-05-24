В Херсоне опять пропала мобильная связь

Во вторник, 24 мая, в Херсоне в очередной раз пропала мобильная связь. В частности, проблема наблюдается у пользователей "Киевстар" і Vodafone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"В Херсоне исчезла мобильная связь Киевстар и Vodafone", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля в Херсонской области пропала мобильная связь и интернет. При этом полностью восстановить связь удалось в начале мая.

При этом аналогичная проблема в Херсоне и Николаеве произошла в начале мая.