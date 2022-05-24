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В Херсоне опять пропала мобильная связь

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Херсон, Вторник 24 мая 2022 11:35
В Херсоне опять пропала мобильная связь Фото: В Херсоне опять пропала мобильная связь (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 24 мая, в Херсоне в очередной раз пропала мобильная связь. В частности, проблема наблюдается у пользователей "Киевстар" і Vodafone.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне исчезла мобильная связь Киевстар и Vodafone", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля в Херсонской области пропала мобильная связь и интернет. При этом полностью восстановить связь удалось в начале мая.

При этом аналогичная проблема в Херсоне и Николаеве произошла в начале мая.

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