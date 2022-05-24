В Херсоне опять пропала мобильная связь
Фото: В Херсоне опять пропала мобильная связь (pixabay.com)
Во вторник, 24 мая, в Херсоне в очередной раз пропала мобильная связь. В частности, проблема наблюдается у пользователей "Киевстар" і Vodafone.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне исчезла мобильная связь Киевстар и Vodafone", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце апреля в Херсонской области пропала мобильная связь и интернет. При этом полностью восстановить связь удалось в начале мая.
При этом аналогичная проблема в Херсоне и Николаеве произошла в начале мая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.