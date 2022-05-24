RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сумська область повідомляє про проблеми зі зв'язком: що сталося

Фото: Сумська область повідомляє про проблеми зі зв'язком (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Сумській області масово повідомляють про проблеми зі зв'язком. Мова, зокрема, йде про користувачів оператора Vodafone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

В чому причина?

"У багатьох мешканців області виникли проблеми зі зв'язком протягом цієї доби", - написав Живицький.

За його словами, оператор мобільного зв'язку Vodafone повідомляє про аварійну ситуацію у мережі.

Що робити?

Голова ОВА також пояснив, що робити, аби залишатися на зв'язку, поки все полагодять.

У налаштуваннях телефону:

  • вимкнути автовибір мережі на Android: налаштування - мобільна мережа (або підключення). Оператор на iOS: параметри - стільникові дані - вибір мережі;
  • знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL (якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу).
  • перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Своєю чергою він нагадав, що це внутрішній роумінг, він безкоштовний.

Нагадаємо, сьогодні в Херсоні в черговий раз зник мобільний зв'язок. Зокрема, проблема спостерігається у користувачів "Київстар" і Vodafone.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьVodafone Group