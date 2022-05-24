Сумська область повідомляє про проблеми зі зв'язком: що сталося

В чому причина?

"У багатьох мешканців області виникли проблеми зі зв'язком протягом цієї доби", - написав Живицький.

За його словами, оператор мобільного зв'язку Vodafone повідомляє про аварійну ситуацію у мережі.

Що робити?

Голова ОВА також пояснив, що робити, аби залишатися на зв'язку, поки все полагодять.

У налаштуваннях телефону:

вимкнути автовибір мережі на Android: налаштування - мобільна мережа (або підключення). Оператор на iOS: параметри - стільникові дані - вибір мережі;

знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL (якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу).

перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Своєю чергою він нагадав, що це внутрішній роумінг, він безкоштовний.

Нагадаємо, сьогодні в Херсоні в черговий раз зник мобільний зв'язок. Зокрема, проблема спостерігається у користувачів "Київстар" і Vodafone.

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