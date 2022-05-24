Сумська область повідомляє про проблеми зі зв'язком: що сталося

У Сумській області масово повідомляють про проблеми зі зв'язком. Мова, зокрема, йде про користувачів оператора Vodafone.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
"У багатьох мешканців області виникли проблеми зі зв'язком протягом цієї доби", - написав Живицький.
За його словами, оператор мобільного зв'язку Vodafone повідомляє про аварійну ситуацію у мережі.
Голова ОВА також пояснив, що робити, аби залишатися на зв'язку, поки все полагодять.
У налаштуваннях телефону:
Своєю чергою він нагадав, що це внутрішній роумінг, він безкоштовний.
Нагадаємо, сьогодні в Херсоні в черговий раз зник мобільний зв'язок. Зокрема, проблема спостерігається у користувачів "Київстар" і Vodafone.
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