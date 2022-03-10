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Сумская область готовит 10 марта три "зеленых коридора"

Автор: Артур Родивилов

На четверг, 10 марта, в Сумской области запланировано организовать три "зеленых коридора". Места сбора будут объявлены утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого в Telegram.

Начало действия режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9:00.

Таким образом, запланированы следующие коридоры:

  • Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава;
  • Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава;
  • Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.

Глава ОВА добавил, что информация о местах сбора и точном времени отправки будет сообщена позднее.

По словам Живицкого, также подавались и другие населенные пункты области, однако пока их не подтверждают.

Напомним, в ночь на 10 марта российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум. Россия ударила по селу Бытица.

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