Сумська область готує 10 березня три "зелених коридори"

Початок дії режиму тиші та рух колон попередньо заплановано на 9:00.

Таким чином, заплановані наступні коридори:

Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни-Андріяшівка - Лохвиця - Лубни-Полтава;

Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни-Полтава;

Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Глава ОВА додав, що інформація про місця збору і точний час відправки буде повідомлений пізніше.

За словами Живицького, також подавалися й інші населені пункти області, проте поки їх не підтверджують.