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Российская авиация ночью атаковала окрестности Сум

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Сумы, Четверг 10 марта 2022 02:43
Российская авиация ночью атаковала окрестности Сум Фото: Российская авиация ночью атаковала окрестности Сум (t.me/s/Zhyvytskyy)
Автор: Артур Родивилов

В ночь на 10 марта российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум. Россия бомбила село Бытица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Живицкий сообщил, что удар был около 00:40.

Позже стало известно, что авиация РФ начала бомбить жилые квартала города. Вероятно, поврежден газопровод.

Пока подробности уточняются.

Кроме того, Живицкий сообщил, что российская авиация продолжает бомбить Ахтырку ежедневно и каждую ночь.

Инфраструктура города полностью уничтожена. Человеческие жертвы подсчитываются.

Напомним, в Тростянце артиллерия врага обстреляла бывший завод "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень.

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