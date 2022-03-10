Российская авиация ночью атаковала окрестности Сум
В ночь на 10 марта российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум. Россия бомбила село Бытица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
Живицкий сообщил, что удар был около 00:40.
Позже стало известно, что авиация РФ начала бомбить жилые квартала города. Вероятно, поврежден газопровод.
Пока подробности уточняются.
Кроме того, Живицкий сообщил, что российская авиация продолжает бомбить Ахтырку ежедневно и каждую ночь.
Инфраструктура города полностью уничтожена. Человеческие жертвы подсчитываются.
Напомним, в Тростянце артиллерия врага обстреляла бывший завод "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан, среди которых был несовершеннолетний парень.
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