Сумська область під атакою "Шахедів", у Конотопі пролунав вибух

Групи ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) атакують Сумську область. У Конотопі вже пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
О 10:09 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних дронів по Сумській області, а вже о 10:1 - про групу безпілотників, які рухаються у напрямку міста Конотоп.
Пізніше стало відомо також про:
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін о 10:19 повідомив про вибух у місті та попередив про підліт ще ворожих дронів.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює територію України. Найбільше страждають прифронтові області. Для атак терористи застосовують керовані авіаційні бомби (КАБи), ракети різних типів, дрони та артилерію.
До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 3 липня росіяни застосували 52 дрони.
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