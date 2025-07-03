Сумська область під атакою "Шахедів", у Конотопі пролунав вибух

О 10:09 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних дронів по Сумській області, а вже о 10:1 - про групу безпілотників, які рухаються у напрямку міста Конотоп.

Пізніше стало відомо також про:

ціль на Сумську область з Курської області в напрямку Білопілля;

пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумську область.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін о 10:19 повідомив про вибух у місті та попередив про підліт ще ворожих дронів.