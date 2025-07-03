Сумская область под атакой "Шахедов", в Конотопе прогремел взрыв

В 10:09 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных дронов по Сумской области, а уже в 10:1 - о группе беспилотников, которые движутся в направлении города Конотоп.

Позже стало известно также о:

цель на Сумскую область из Курской области в направлении Белополья;

пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумскую область.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин в 10:19 сообщил о взрыве в городе и предупредил о подлете еще вражеских дронов.