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Сумская область под атакой "Шахедов", в Конотопе прогремел взрыв

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Группы ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) атакуют Сумскую область. В Конотопе уже прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В 10:09 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных дронов по Сумской области, а уже в 10:1 - о группе беспилотников, которые движутся в направлении города Конотоп.

Позже стало известно также о:

  • цель на Сумскую область из Курской области в направлении Белополья;
  • пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумскую область.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин в 10:19 сообщил о взрыве в городе и предупредил о подлете еще вражеских дронов.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает территорию Украины. Больше всего страдают прифронтовые области. Для атак террористы применяют управляемые авиационные бомбы (КАБы), ракеты различных типов, дроны и артиллерию.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 3 июля россияне применили 52 дрона.

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Война в УкраинеСумская область