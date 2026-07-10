На Сумщині знизилася активність росіян, але не всюди, - ДПСУ

Останнім часом активність російських військ на прикордонні Сумської області знизилася. Однак у районі Юнаківської громади окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ малими піхотними групами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

"У деяких районах активність противника помітна, але загалом останнім часом, знову ж таки, на ділянках оборони, які утримують підрозділи Державної прикордонної служби в межах Сумської області, спостерігається певне зниження зусиль противника щодо просування", - зазначив Демченко.

Однак не на всіх ділянках фіксується зниження активності ворога.

Зокрема, в межах Юнаківської громади противник і надалі застосовує піхотні групи для атак на позиції Сил оборони України.