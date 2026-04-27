На Сумщині змінили тривалість комендантської години

За словами Григорова, рішення було ухвалене, зокрема, і через звернення від бізнесу.

"Це крок з урахуванням потреб людей та підтримки економічної активності - для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення", - зазначив він.

Голова ОВА наголосив, що головним пріоритетом залишається безпека. Він додав, що тривалість комендантської години у прифронтових громадах може змінюватися залежно від ситуації.

Кобзар зауважив, що зміна тривалості комендантської години на Сумщині є важливим кроком для підтримки бізнесу, життя громад та щоденної роботи людей.

Комендантська година в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні діє комендантська година. У нічний час громадянам заборонено перебувати на вулицях та переміщатися на власному авто без відповідних перепусток