На Сумщині змінили тривалість комендантської години

18:00 27.04.2026 Пн
2 хв
Рішення ухвалювали, зокрема, з урахуванням звернень від бізнесу
aimg Валерій Ульяненко
Фото: перевірка під час комендантської години (Getty Images)

У Сумській області змінили тривалість комендантської години - відтепер вона буде діяти з 00:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря та допис голови Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами Григорова, рішення було ухвалене, зокрема, і через звернення від бізнесу.

"Це крок з урахуванням потреб людей та підтримки економічної активності - для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення", - зазначив він.

Голова ОВА наголосив, що головним пріоритетом залишається безпека. Він додав, що тривалість комендантської години у прифронтових громадах може змінюватися залежно від ситуації.

Кобзар зауважив, що зміна тривалості комендантської години на Сумщині є важливим кроком для підтримки бізнесу, життя громад та щоденної роботи людей.

Комендантська година в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні діє комендантська година. У нічний час громадянам заборонено перебувати на вулицях та переміщатися на власному авто без відповідних перепусток

Проте з 16 січня Кабінет Міністрів затвердив нові правила, які дозволили послабити комендантську годину в містах і громадах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Заклади, що отримають статус пунктів незламності - зокрема торгівельно-розважальні центри, аптеки та автозаправні станції, - можуть працювати цілодобово.

Крім того, у січні у Києві кілька служб таксі перейшли на цілодобовий режим роботи, отримавши відповідний дозвіл від міської влади.

