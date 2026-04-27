На Сумщине изменили продолжительность комендантского часа

По словам Григорова, решение было принято, в частности, и из-за обращения от бизнеса.

"Это шаг с учетом потребностей людей и поддержки экономической активности - для создания более благоприятных условий работы бизнеса, предотвращения релокации предприятий и улучшения транспортного сообщения", - отметил он.

Глава ОВА подчеркнул, что главным приоритетом остается безопасность. Он добавил, что продолжительность комендантского часа в прифронтовых громадах может меняться в зависимости от ситуации.

Кобзарь отметил, что изменение продолжительности комендантского часа на Сумщине является важным шагом для поддержки бизнеса, жизни громад и ежедневной работы людей.

Комендантский час в Украине

Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения в Украине действует комендантский час. В ночное время гражданам запрещено находиться на улицах и перемещаться на собственном авто без соответствующих пропусков