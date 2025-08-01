На Сумщині тривають бої: прикордонники повідомили про успішні контратаки ЗСУ

Андрій Демченко зазначив, що наразі українські військові не лише стримують атаки ворога, а й успішно проводять контратаки, звільняючи окуповані території.

Що відбувається на кордоні

За словами Демченка, ворог постійно намагається просунутися вглиб України, особливо в районі Хотінської та Юнаківської громад. Це невелика ділянка з усієї довжини кордону Сумської області - понад 550 кілометрів.

Росіяни використовують тактику малих груп піхоти, які намагаються проникнути на нашу територію. Проте на цьому напрямку працюють і прикордонники, і військові Збройних сил України, застосовуючи всю наявну зброю, щоб знищувати ворога.

“Але на цьому напрямку, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, в тому числі і в смугах оборони, ми використовуємо все наявне озброєння, як, власне, і підрозділи Збройних сил України в цій операційній зоні, для того, щоб максимально наносити ураження противнику, знищувати цю піхоту”, - запевнив Демченко.

Речник підкреслив, що ворог зазнає значних втрат. За останні кілька днів активність противника навіть дещо знизилася у порівнянні з початком бойових дій. Тоді росіяни кидали великі кількості малих штурмових груп, але зараз ситуація змінюється на користь наших військових.