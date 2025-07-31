ЗСУ ліквідували ще 1070 окупантів і знищили 16 артсистем, – зведення Генштабу
Станом на ранок 31 липня 2025 року Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику загальних бойових втрат російських військ у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1070 російських загарбників та знищили 295 одиниць ворожої техніки і озброєння.
Станом на 31 липня, загальні втрати армії РФ у живій силі становлять вже понад 1 мільйон 53 тисячі осіб, загиблих та поранених від початку повномасштабного вторгнення.
Українські воїни продовжують завдавати відчутних втрат противнику на всіх ключових напрямках фронту.
Орієнтовні загальні втрати армії РФ:
- танки - 11 067 (+1);
- бойові броньовані машини (ББМ) - 23 066 (+1);
- артилерійські системи - 30 911 (+16);
- РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) - 1 451 (без змін);
- засоби ППО - 1 203 (+1);
- літаки - 421 (без змін);
- гелікоптери - 340 (без змін);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 48 894 (+209);
- крилаті ракети - 3 548 (без змін);
- кораблі / катери - 28 (без змін);
- підводні човни - 1 (без змін);
- автомобільна техніка та автоцистерни - 56 822 (+68);
- спеціальна техніка - 3 935 (без змін).
Генштаб наголошує, що дані уточнюються, адже бойові дії тривають на десятках напрямків фронту. Ворог продовжує нести великі втрати у техніці та живій силі, зокрема на Покровському, Слов’янському та Харківському напрямках.
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксовано понад 150 бойових зіткнень. На Покровському напрямку росіяни 49 разів намагалися прорвати українську оборону.