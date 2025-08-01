На Сумщине продолжаются бои: пограничники сообщили об успешных контратаках ВСУ

На Сумщине продолжаются бои - враг не прекращает штурмов, но наши защитники дают достойный отпор. Уже есть первые успехи в контратаках и заметное снижение активности врага на некоторых участках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Андрей Демченко отметил, что сейчас украинские военные не только сдерживают атаки врага, но и успешно проводят контратаки, освобождая оккупированные территории.
По словам Демченко, враг постоянно пытается продвинуться вглубь Украины, особенно в районе Хотинской и Юнаковской громад. Это небольшой участок из всей длины границы Сумской области - более 550 километров.
Россияне используют тактику малых групп пехоты, которые пытаются проникнуть на нашу территорию. Однако на этом направлении работают и пограничники, и военные Вооруженных сил Украины, применяя все имеющееся оружие, чтобы уничтожать врага.
"Но на этом направлении, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, в том числе и в полосах обороны, мы используем все имеющееся вооружение, как, собственно, и подразделения Вооруженных сил Украины в этой операционной зоне, для того, чтобы максимально наносить поражение противнику, уничтожать эту пехоту", - заверил Демченко.
Спикер подчеркнул, что враг несет значительные потери. За последние несколько дней активность противника даже несколько снизилась по сравнению с началом боевых действий. Тогда россияне бросали большие количества малых штурмовых групп, но сейчас ситуация меняется в пользу наших военных.
Напомним, что за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще около 1070 российских захватчиков и уничтожили 295 единиц вражеской техники и вооружения.
Наибольшие потери в технике и живой силе враг продолжает нести на Покровском, Славянском и Харьковском направлениях.
Кстати, недавно Силы обороны Украины освободили от оккупантов прифронтовое село Кондратовка в Сумской области. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, вытеснение врага из этого населенного пункта позволит ВСУ закрепиться и задержать продвижение врага