На Сумщині подовжують комендантську годину: скільки триватиме

"На початку літа тривалість комендантської години була тимчасово скорочена до 04:00. Такі зміни тоді запровадили на визначений період на прохання аграріїв Сумщини - додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт", - зазначив він.

Григоров повідомив, що термін дії цього рішення завершується, тому від завтра комендантська година на Сумщині повертається до режиму 00:00-05:00.

Начальник ОВА підкреслив, що безпека залишається головним пріоритетом, і закликав українців враховувати зміни під час планування поїздок та роботи.

Нагадаємо, окремі регіони України скоротили тривалість комендантської години після рекомендацій уряду щодо перегляду підходів до нічних обмежень.