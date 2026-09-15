На Сумщине продлевают комендантский час: сколько будет длиться

"В начале лета продолжительность комендантского часа была временно сокращена до 04:00. Такие изменения тогда ввели на определенный период по просьбе аграриев Сумщины - дополнительный утренний час был необходим для проведения сезонных полевых работ", - отметил он.

Григоров сообщил, что срок действия этого решения завершается, поэтому с завтрашнего дня комендантский час в Сумской области возвращается в режим 00:00-05:00.

Начальник ОВА подчеркнул, что безопасность остается главным приоритетом и призвал украинцев учитывать изменения при планировании поездок и работы.

Напомним, отдельные регионы Украины сократили продолжительность комендантского часа после рекомендаций правительства по пересмотру подходов к ночным ограничениям.