UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

На Сумщині невідома хімічна речовина потрапила у газ: що робити мешканцям

Фото: на Сумщині невідома хімічна речовина потрапила у газ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Сумській області частина мешканців Охтирки та району тимчасово залишилися без газу. Фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ГАЗМЕРЕЖІ".

"Увага, мешканці міста Охтирки та Охтирського району! Під час виконання планових робіт, які здійснювало Нафтовидобувне управління "Охтирканафтогаз", у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина", - пояснили фахівці.

Саме через це частина споживачів може тимчасово залишатися без газу.

Що робити, якщо у вас немає газопостачання:

  • Переведіть ручку вентиля у положення, що повністю перекриває подачу газу.
  • Зверніться до аварійної газової служби - 104.

"Ми вже працюємо над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання. Дякуємо за розуміння та просимо дотримуватись правил безпеки!", - пояснили в компанії.

Зауважимо, що вчора у Сумській області були введені графіки аварійних відключень світла. Обмеження застосовувались за вказівкою НЕК "Укренерго" через наслідки російської атаки на енергосистему, повідомляє компанія.

Детальніше про те, де в Україні було запроваджено графіки відключення електроенергії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьГаз