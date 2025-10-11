На Сумщині невідома хімічна речовина потрапила у газ: що робити мешканцям

Зауважимо, що вчора у Сумській області були введені графіки аварійних відключень світла. Обмеження застосовувались за вказівкою НЕК "Укренерго" через наслідки російської атаки на енергосистему, повідомляє компанія.

