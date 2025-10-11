На Сумщине неизвестное химическое вещество попало в газ: что делать жителям

"Внимание, жители города Ахтырки и Ахтырского района! Во время выполнения плановых работ, которые осуществляло Нефтедобывающее управление "Ахтырканефтегаз", в систему газоснабжения попало неизвестное химическое вещество", - пояснили специалисты.

Именно поэтому часть потребителей может временно оставаться без газа.

Что делать, если у вас нет газоснабжения:

Переведите ручку вентиля в положение, которое полностью перекрывает подачу газа.

Обратитесь в аварийную газовую службу - 104.

"Мы уже работаем над устранением последствий и восстановлением стабильного газоснабжения. Спасибо за понимание и просим соблюдать правила безопасности!", - пояснили в компании.