Общество Образование Деньги Изменения

На Сумщине неизвестное химическое вещество попало в газ: что делать жителям

Фото: на Сумщине неизвестное химическое вещество попало в газ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Сумской области часть жителей Ахтырки и района временно остались без газа. Специалисты уже работают над устранением проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ГАЗМЕРЕЖИ".

"Внимание, жители города Ахтырки и Ахтырского района! Во время выполнения плановых работ, которые осуществляло Нефтедобывающее управление "Ахтырканефтегаз", в систему газоснабжения попало неизвестное химическое вещество", - пояснили специалисты.

Именно поэтому часть потребителей может временно оставаться без газа.

Что делать, если у вас нет газоснабжения:

  • Переведите ручку вентиля в положение, которое полностью перекрывает подачу газа.
  • Обратитесь в аварийную газовую службу - 104.

"Мы уже работаем над устранением последствий и восстановлением стабильного газоснабжения. Спасибо за понимание и просим соблюдать правила безопасности!", - пояснили в компании.

Заметим, что вчера в Сумской области были введены графики аварийных отключений света. Ограничения применялись по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за последствий российской атаки на энергосистему, сообщает компания.

Подробнее о том, где в Украине были введены графики отключения электроэнергии, можно узнать в материале РБК-Украина.

Сумская областьГаз