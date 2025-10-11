На Сумщині невідома хімічна речовина потрапила у газ: що робити мешканцям

У Сумській області частина мешканців Охтирки та району тимчасово залишилися без газу. Фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна

"Ми вже працюємо над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання. Дякуємо за розуміння та просимо дотримуватись правил безпеки!", - пояснили в компанії.

Що робити, якщо у вас немає газопостачання:

Саме через це частина споживачів може тимчасово залишатися без газу.

"Увага, мешканці міста Охтирки та Охтирського району! Під час виконання планових робіт, які здійснювало Нафтовидобувне управління "Охтирканафтогаз", у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина", - пояснили фахівці.

Зауважимо, що вчора у Сумській області були введені графіки аварійних відключень світла. Обмеження застосовувались за вказівкою НЕК "Укренерго" через наслідки російської атаки на енергосистему, повідомляє компанія.

