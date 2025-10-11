ua en ru
На Сумщині невідома хімічна речовина потрапила у газ: що робити мешканцям

Сумська область, Субота 11 жовтня 2025 10:38
на Сумщині невідома хімічна речовина потрапила у газ
Автор: Каріна Левицька

У Сумській області частина мешканців Охтирки та району тимчасово залишилися без газу. Фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ГАЗМЕРЕЖІ".

"Увага, мешканці міста Охтирки та Охтирського району! Під час виконання планових робіт, які здійснювало Нафтовидобувне управління "Охтирканафтогаз", у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина", - пояснили фахівці.

Саме через це частина споживачів може тимчасово залишатися без газу.

Що робити, якщо у вас немає газопостачання:

  • Переведіть ручку вентиля у положення, що повністю перекриває подачу газу.
  • Зверніться до аварійної газової служби - 104.

"Ми вже працюємо над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання. Дякуємо за розуміння та просимо дотримуватись правил безпеки!", - пояснили в компанії.

Зауважимо, що вчора у Сумській області були введені графіки аварійних відключень світла. Обмеження застосовувались за вказівкою НЕК "Укренерго" через наслідки російської атаки на енергосистему, повідомляє компанія.

Детальніше про те, де в Україні було запроваджено графіки відключення електроенергії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

