На Сумщине неизвестное химическое вещество попало в газ: что делать жителям
В Сумской области часть жителей Ахтырки и района временно остались без газа. Специалисты уже работают над устранением проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ГАЗМЕРЕЖИ".
"Внимание, жители города Ахтырки и Ахтырского района! Во время выполнения плановых работ, которые осуществляло Нефтедобывающее управление "Ахтырканефтегаз", в систему газоснабжения попало неизвестное химическое вещество", - пояснили специалисты.
Именно поэтому часть потребителей может временно оставаться без газа.
Что делать, если у вас нет газоснабжения:
- Переведите ручку вентиля в положение, которое полностью перекрывает подачу газа.
- Обратитесь в аварийную газовую службу - 104.
"Мы уже работаем над устранением последствий и восстановлением стабильного газоснабжения. Спасибо за понимание и просим соблюдать правила безопасности!", - пояснили в компании.
Заметим, что вчера в Сумской области были введены графики аварийных отключений света. Ограничения применялись по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за последствий российской атаки на энергосистему, сообщает компания.
Подробнее о том, где в Украине были введены графики отключения электроэнергии, можно узнать в материале РБК-Украина.