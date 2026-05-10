На Сумщині чоловік з гранатою влаштував вибух, є поранені

20:35 10.05.2026 Нд
2 хв
Троє поліцейських та цивільний опинилися в лікарні
aimg Сергій Козачук
Фото: в Охтирці Сумської області чоловік підірвав гранату (Getty Images)

В Охтирці Сумської області чоловік підірвав гранату під час розмови з правоохоронцями. Унаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро осіб, серед яких троє працівників поліції.

Деталі інциденту в Охтирці

Подія сталася після того, як до правоохоронців надійшло повідомлення про озброєного чоловіка на одній із вулиць міста.

На місце виклику прибули дільничний, наряд патрульної поліції та співробітник Управління поліції охорони.

Під час спроби встановити контакт та провести перемовини з порушником, чоловік раптово привів гранату в дію.

Внаслідок підриву боєприпасу госпіталізація знадобилася п'ятьом людям - самому підривнику, трьом співробітникам поліції та одному цивільному, який перебував поруч.

Фото: наслідки вибуху гранати в Охтирці 10 травня (t.me/police_su_region)

Наразі всі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин та мотивів вчинку чоловіка.

Випадки стрілянини та нападів на поліцію

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині побутовий конфлікт між чоловіками переріс у стрілянину. Один із учасників бійки взявся за мисливську рушницю та відкрив вогонь по автомобілю свого опонента.

Також подібний інцидент стався в Одесі, де невідомий почав стріляти з пістолета в піцерії. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника на місці події.

Крім того, резонансний напад стався на Дніпропетровщині, де внаслідок дій "гранатометника" поранення дістали п'ятеро поліцейських. Під час обшуків у фігуранта вилучили ще одну бойову гранату, за фактом нападу відкрито кримінальні провадження.

