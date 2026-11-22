На Сумщині внаслідок вибуху російського безпілотника загинув 14-річний підліток. Трагедія сталася вранці 22 листопада у Новослобідській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За попередньою інформацією, двоє місцевих жителів натрапили на російський безпілотник, який здетонував. Унаслідок вибуху підліток дістав тяжкі травми, від яких загинув на місці.

Григоров висловив співчуття рідним і близьким загиблого хлопця.

Очільник ОВА наголосив, що загроза від вибухонебезпечних предметів залишається надзвичайно високою, особливо у прикордонних громадах.

Місцевих жителів закликають не наближатися до невідомих предметів, не торкатися їх і не намагатися переносити. Це можуть бути нерозірвані боєприпаси, російські дрони або інші вибухонебезпечні предмети.

"Обов’язково пояснюйте ці правила дітям. У разі виявлення підозрілих предметів відійдіть на безпечну відстань і повідомте 101 або 102", - підсумував Григоров.