На Сумщині близько 20 тисяч осіб відмовляються від евакуації: що їм пропонують

У Сумській області близько 20 тисяч осіб відмовились від евакуації, адже не хочуть покидати власні домівки через невизначеність.

Відповідаючи на питання, чи є у прифронтових громадах області проблема з тим, що люди не хочуть виїжджати, Григоров підкреслив, що звісно, багато людей не хочуть покидати власні домівки з різних причин.

"У нас є близько 20 тисяч письмових відмов від евакуації. Чинне законодавство не передбачає примусовий спосіб переміщення людей. Тому, звісно, такі випадки є. Дійсно, люди не хочуть покидати свої домівки", - заявив голова Сумської ОВА.

Він також підкреслив, що, напевно, жодна людина не хоче покидати свій будинок, бо для неї незрозуміло, як будувати життя у новому місці.

"Хочу зазначити, що для людей, які евакуюються, в області передбачені місця для розселення, про це постійно інформуємо людей. Надається гуманітарна та інша допомога", - підкреслив він.