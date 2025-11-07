ua en ru
На Сумщині близько 20 тисяч осіб відмовляються від евакуації: що їм пропонують

П'ятниця 07 листопада 2025 10:30
На Сумщині близько 20 тисяч осіб відмовляються від евакуації: що їм пропонують Фото: на Сумщині близько 20 тисяч осіб відмовляються від евакуації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

У Сумській області близько 20 тисяч осіб відмовились від евакуації, адже не хочуть покидати власні домівки через невизначеність.

Про це заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи є у прифронтових громадах області проблема з тим, що люди не хочуть виїжджати, Григоров підкреслив, що звісно, багато людей не хочуть покидати власні домівки з різних причин.

"У нас є близько 20 тисяч письмових відмов від евакуації. Чинне законодавство не передбачає примусовий спосіб переміщення людей. Тому, звісно, такі випадки є. Дійсно, люди не хочуть покидати свої домівки", - заявив голова Сумської ОВА.

Він також підкреслив, що, напевно, жодна людина не хоче покидати свій будинок, бо для неї незрозуміло, як будувати життя у новому місці.

"Хочу зазначити, що для людей, які евакуюються, в області передбачені місця для розселення, про це постійно інформуємо людей. Надається гуманітарна та інша допомога", - підкреслив він.

Евакуація з прифронтових територій

За останні 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисячі осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Повідомляється, що зараз в Україні працює 20 транзитних центрів у кількох регіонах. Там люди мають змогу отримати комплексну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну.

Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій.

Після транзитного центру евакуйовані можуть скористатися послугами безоплатних місць тимчасового перебування. Їх в Україні налічується понад 1100. Вони забезпечують 80,5 тисяч ліжко-місць для ВПО. Майже 10% місць нині залишаються вільними.

Сумська область Евакуація Вторгнення Росії до України
