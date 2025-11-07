На Сумщине около 20 тысяч человек отказываются от эвакуации: что им предлагают

В Сумской области около 20 тысяч человек отказались от эвакуации, ведь не хотят покидать собственные дома из-за неопределенности.

Отвечая на вопрос, есть ли в прифронтовых громадах области проблема с тем, что люди не хотят выезжать, Григоров подчеркнул, что конечно, многие люди не хотят покидать собственные дома по разным причинам.

"У нас есть около 20 тысяч письменных отказов от эвакуации. Действующее законодательство не предусматривает принудительный способ перемещения людей. Поэтому, конечно, такие случаи есть. Действительно, люди не хотят покидать свои дома", - заявил председатель Сумской ОГА.

Он также подчеркнул, что, наверное, ни один человек не хочет покидать свой дом, потому что для него непонятно, как строить жизнь в новом месте.

"Хочу отметить, что для людей, которые эвакуируются, в области предусмотрены места для расселения, об этом постоянно информируем людей. Предоставляется гуманитарная и другая помощь", - подчеркнул он.