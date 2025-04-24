Сумніви про те, чи український Крим, відкриють пекло, - глава МЗС Литви

Він наголосив, що окупація та анексія Криму росіянами, які суперечать міжнародному праву, повністю виходять за рамки. Глава МЗС Литви наголосив, що з точки зору міжнародного права Крим є невід'ємною частиною України і дискусій про це не може бути.

На думку Будріса, розмови про належність Криму можуть показати поганий приклад іншим, що окупуючи територію та утримуючи її протягом кількох років, можна претендувати на неї.

"Ставлячи під сумнів принципи міжнародного права, питання приналежності Криму, ми відкриваємо пекло, з якого вилізуть такі чорти, яких назад не заженеш", - сказав він.

Міністр додав, що Литва ніколи не погодиться з порушеннями міжнародного права - "ґвалтувати державу, забирати територію, говорити, що все добре, ви стали менше, це шлях у пекло".