Сомнения о том, украинский ли Крым, откроют ад, - глава МИД Литвы

Он подчеркнул, что оккупация и аннексия Крыма россиянами, которые противоречат международному праву, полностью выходят за рамки. Глава МИД Литвы подчеркнул, что с точки зрения международного права Крым является неотъемлемой частью Украины и дискуссий об этом не может быть.

По мнению Будриса, разговоры о принадлежности Крыма могут показать плохой пример другим, что оккупируя территорию и удерживая ее в течение нескольких лет, можно претендовать на нее.

"Ставя под сомнение принципы международного права, вопрос принадлежности Крыма, мы открываем ад, из которого вылезут такие черти, которых обратно не загонишь", - сказал он.

Министр добавил, что Литва никогда не согласится с нарушениями международного права - "насиловать государство, забирать территорию, говорить, что все хорошо, вы стали меньше, это путь в ад".