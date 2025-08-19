Сумна історія для "Полісся": як "Фіорентина" шокувала українців в єврокубках (відео)

Три побачення з "Динамо"

"Фіорентина" тричі грала в єврокубках з київським "Динамо" та тричі вибивала киян з подальших розіграшів. Причому весь час за приблизно однаковим сценарієм – перемога та нічия.

Різниця лише в домашніх чи гостьових аренах, де "фіалки" робили рішучій крок до загального успіху.

Вперше шляхи команд перетнулись в 1/8 фіналу Кубка чемпіонів-1969/70. В першому поєдинку в Києві італійці здолали чемпіонів СРСР з рахунком – 2:1. Вони забили першими, потів Віктор Серебряніков урівняв шанси. Але зберегти бодай нічию кияни не змогли.

Матч-відповідь у Флоренції завершився без забитих голів. Динамівці вилетіли з турніру.

Наступне побачення сталося через 20 років – в 1/8 фіналу Кубка УЄФА-1989/90. Цього разу перемогу італійці здобули в домашній грі – єдиний гол з пенальті забив Роберто Баджо. Матч-відповідь у Києві завершився з нулями на табло. Тож далі у турнірі знову пішов колектив із Флоренції.

Третя зустріч відбулася вже за часи незалежної України – в чвертьфіналі Ліги Європи-2014/15. У складі "фіалок" тоді грав майбутня мегазірка АПЛ Мохаммед Салах. Він, правда, Олександру Шовковському не забив. Але це зробили його партнери по команді.

У Києві "Динамо" вигравало до останньої хвилини, завдяки голу Джермейна Ленса, але пропустило в компенсований час.

У Флоренції – "біло-сині" вже традиційно склали зброю перед "фіалками" – 0:2.

Конкуренція від "Дніпра"

Окрім "Динамо", флорентійці двічі перетиналися з "Дніпром". Українська команда мало в чому поступалась супернику, але все одно програла в трьох поєдинках з чотирьох.

Перші зустрічі пройшли в 1/64 фіналу Кубка УЄФА-2001/02. У тоді ще Дніпропетровську все завершилося нульовою нічиєю, а в Італії – перемогли господарі – 2:1. На два м'ячі італійців дніпряни відповіли голом Юрія Слабишева за дві хвилини до фінального свистка арбітра.

Вдруге команди помірялися силами в груповому раунді Ліги Європи-2013/14. Обидві команди сильно провели турнір і у підсумку разом вийшли у плей-офф. Але в обох очних зустрічах сильнішими були італійці.

На "Дніпро-Арені" "Фіорентина" здобула перемогу з рахунком – 2:1. Єдиний гол господарів провів з пенальті Євген Селезньов.

А у Флоренції "фалки" двічі забили без відповіді.

Таким чином, загальна статистика "Фіорентини" проти українських команд така: 6 перемог, та 4 нічиї у 10-ти поєдинках. Різниця м'ячів – 12-5.

Що скаже "Полісся"?

Тепер на "фіалок" чекають протистояння з третім українським клубом – "Поліссям". Чи вдасться "вовкам" змінити сумну статистику – дізнаємося вже скоро.

Матчі між суперниками в рамках плей-офф раунду Ліги конференцій відбудуться 21 та 28 серпня. У першій грі "Полісся" виступить номінальним господарем. Вона відбудеться у словацькому місті Пряшів. Початок – о 21:00 за київським часом.